Amerykanie zmagają się z pierwszymi w tym roku potężnymi burzami śnieżnymi. Ponad 50 mln osób mieszkających na terenach rozciągających się od stanów Kentucky do Waszyngton znajduje się w zasięgu alertów pogodowych związanych z trudnymi warunkami. T o obszar o długości około 2400 kilometrów . W siedmiu stanach prądu nie ma w prawie 200 tys. domów.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Zima zaatakowała USA

Chociaż amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) informuje, że śnieżyce "w nocy szybko opuszczą [kraj] kierując się na północny wschód, w stronę zachodniego Atlantyku", to mniejsze śnieżyce mogą się utrzymać w niektórych górzystych rejonach. Ten rozległy system zimowych burz nazwano Winter Storm Blair .

Wiadomo już o co najmniej pięciu ofiarach śmiertelnych ataku zimy. Dwie osoby zginęły w stanie Missouri . W niedzielę w tym stanie służby ratunkowe uratowały z unieruchomionych pojazdów ponad tysiąc osób.

W poniedziałek około 230 tys. domów nie miało prądu. We wtorek rano służbom udało się zmniejszyć tę liczbę do 190 tys. - wynika z danych Poweroutage.us. Według prognoz NWS śnieżyce oraz oblodzenia będą się utrzymywać również we wtorek w większości północno-zachodniej części USA.