Atak bizona w Yellowstone. Zwierzę podrzuciło turystkę na wysokość trzech metrów

Oprac.: Krystyna Opozda Świat

W Parku Narodowym Yellowstone w USA doszło do tragicznego wypadku. Turystka za bardzo zbliżyła się do bizona, po czym zwierzę dokonało ataku. 25-letnią kobietę przetransportowano do szpitala z poważnymi urazami.

Zdjęcie Bizon na terenie Parku Narodowego Yellowstone / Eric BARADAT / AFP