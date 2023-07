Komisja Europejska bierze pod lupę aplikację Teams

- Narzędzia do zdalnej komunikacji i współpracy takie jak Teams stały się nieodzowne dla wielu firm w Europie - powiedziała szefowa Komisji ds. Antymonopolowych Margrethe Vestager cytowana przez agencję.

Komisja Europejska ma wątpliwości. Chodzi o popularną aplikację

Microsoft łączy popularną aplikację z opartymi na chmurze pakietami Office 365 i Microsoft 365 . "Komisja stwierdziła, że platformy oparte na chmurze pozwoliły wejść na rynek większej liczbie graczy. Zauważono, że takie oprogramowanie zwykle jest oparte na subskrypcji, co blokuje użytkowników na dłuższą metę" - czytamy.

Zdaniem unijnego organu może to doprowadzić do ograniczenia konkurencji. "Podobne praktyki mogą stanowić antykonkurencyjną sprzedaż wiązaną i uniemożliwiać konkurowanie dostawcom innych narzędzi do komunikacji" - podkreślono.