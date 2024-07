Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Konsulat ostrzega Polaków we Włoszech

Na profilu Consolato Polacco a Milano, czyli konsulatu RP w Mediolanie, w serwisie X, opublikowano krótkie ostrzeżenie skierowane do Polaków planujących odwiedzenie północnych rejonów Włoch :

Wielka ewakuacja z włoskiego miasteczka

Po tym jak ulewne deszcze doprowadziły do lokalnej powodzi i zejścia lawin błotnych poważnie uszkodzona została droga na zboczu góry Gran Paradiso. Ponieważ była to jedyna trasa wiodąca do miasteczka Cogne, zostało ono odcięte od reszty Włoch.