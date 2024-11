"Brak silnego przywództwa w Europie może ośmielić Rosję i (...) ograniczyć zdolności Europy do reagowania na globalną wojnę handlową, którą może wywołać Donald Trump" - pisze w niedzielę "The New York Times". Amerykański dziennik zauważa, że każdy z potencjalnych europejskich liderów ma "zbyt wiele własnych problemów", by móc stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Te ma przynieść Europie prezydentura Donalda Trumpa.