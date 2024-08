Akcję poszukiwawczą śledził cały świat. Rodzina odkrywcy żąda odszkodowania

Bliscy francuskiego odkrywcy domagają się w ramach odszkodowania ponad 50 milionów dolarów . Zdaniem oskarżycieli Rush użył do budowy kadłuba statku włókna węglowego , którego nigdy wcześniej nie stosowano w łodziach podwodnych. Podczas jednego z rejsów miał przyznać się, że materiał otrzymał od firmy Boeing, ponieważ minął termin przydatności do jego użycia w samolotach.

Katastrofa Titana. Rodzina chce odszkodowania. "Nieostrożność, lekkomyślność"

Katastrofa Titana. "Mr. Titanic" miał pomóc dotrzeć do kultowego wraku

Media informują, że Paul-Henri Nargeolet był doświadczonym nurkiem znanym jako "Mr. Titanic". W swoim życiu 37 razy podróżował do słynnego wraku. Został zatrudniony przez OceanGate, ze względu na jego doświadczenie, by pomóc doprowadzić Titana do miejscu spoczywania wraku.