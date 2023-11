Tarquinia to wyjątkowe miejsce; liczy ponad trzy tysiące lat i była miastem etruskim. Tamtejsza nekropolia jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I to właśnie w tej miejscowości reżyser Julian Schnabel postanowił nakręcić część zdjęć do swojego najnowszego filmu "In the hand of Dante" ("W dłoni Dantego") na podstawie powieści Nicka Toschesa.