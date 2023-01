Afera korupcyjna w PE: Dwie osoby mają stracić immunitety

Decyzja przewodniczącej Parlamentu Europejskiego zapadła na wniosek belgijskich organów sądowych. Jak powiadomiono w oficjalnym komunikacie, pierwsze kroki zostały już podjęte, a Metsola oficjalnie ogłosi wniosek podczas posiedzenia 16 stycznia.

"Od pierwszych chwil PE robił wszystko, co może, by pomóc w dochodzeniu i będzie robić wszystko, by bezkarność nie miała miejsca. Korupcja nie może mieć miejsca, będziemy z nią walczyć" - powiedziała Metsola, cytowana w komunikacie PE.