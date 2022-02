44-letni Polak zastrzelony w centrum Chicago. To syn polonijnego działacza

44-letni Jacek Rudnicki zmarł w Chicago od ran postrzałowych. Mężczyzna to syn znanego chirurga, polonijnego działacza, byłego kandydata do Senatu RP dr. Marka Rudnickiego - poinformowały polonijne media. Zabójcy ukradli mercedesa należącego do 44-latka.

Zdjęcie Taśma policyjna, zdjęcie ilustracyjne / JOHANNES EISELE/AFP / AFP