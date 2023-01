Do zdarzenia doszło w poniedziałek na granicy między Niemcami a Szwajcarią w pobliżu miasta Weil am Rhein. Szwajcarscy celnicy zwrócili uwagę na przepełniony samochód osobowy i zatrzymali pojazd do kontroli.

Jak się okazało, w seacie alhambra, którym mogło podróżować siedem osób, było ich znacznie więcej. "Z pojazdu jeden po drugim wysiadali mężczyźni, kobiety i dzieci" - informują niemieckie media.

Niemcy. 23 osoby w jednym aucie. Podróżowali z Polski

Ostatecznie funkcjonariusze naliczyli aż 23 osoby, które były w samochodzie. Wśród nich było dziewięciu dorosłych i 14 dzieci. Służby poinformowały, że była to jedna rodzina.

Reklama

Co ciekawe, według miejscowych władz przeładowany samochód jechał z Polski, a miejscem docelowym miała być stolica Szwajcarii - Berno.

Początkowo cała 23-osobowa rodzina dostała zakaz wjazdu do Szwajcarii. Później tę decyzję zmieniono i wszyscy mogli wjechać do kraju. Podróż musieli jednak kontynuować osobno, ponieważ do feralnego samochodu mogło wsiąść jedynie siedmioro członków rodziny.

Kierowcy samochodu, który jest mieszkańcem Szwajcarii, grozi wysoka grzywna.