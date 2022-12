Minionej doby Straż Graniczna odnotowała kolejne nielegalne przekroczenia granicy. Zatrzymano także tzw. kurierów. Zatrzymani w okolicach Michałowa (podlaskie) kierowcy, to czterej obywatele Ukrainy, którzy trzema samochodami przyjechali po czterech Afgańczyków - podała SG w środę rano na Twitterze. Do wpisu Straż Graniczna załączyła zdjęcie, na którym - jak wynika z opisu - są osoby z rozkładaną drabiną, które szukają miejsca do nielegalnego przedostania się do Polski.

Straż Graniczna: Ponad 15 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy od początku roku Z danych SG wynika, że do tej pory w grudniu odnotowano ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W listopadzie zanotowano ponad 2,2 tys. takich prób, w październiku - ponad 2,5 tys. Od początku roku było ich łącznie ponad 15,3 tys. Polska Fałszywe komunikaty o otwarciu przejścia. Straż Graniczna: Ktoś się podszywa Trwa instalowanie bariery elektronicznej, która ma być uzupełnieniem stalowego ogrodzenia zbudowanego na 186 kilometrach granicy z Białorusią. Bariera elektroniczna ma mieć 206 km i obejmie również odcinki, gdzie stalowego ogrodzenia nie ma, np. graniczne rzeki. Gotowe są już jej trzy pierwsze odcinki o łącznej długości 55 km, wyposażone m.in. w kamery dzienno-nocne i termowizyjne. Trwają odbiory techniczne kolejnych. Według zapowiedzi SG, cała bariera elektroniczna powinna być oddana do użytku w ciągu kilku tygodni. Od 1 lipca na Podlasiu obowiązuje - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Po kolejnym przedłużeniu przez wojewodę zakaz obowiązuje obecnie do końca roku w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach.