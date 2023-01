23-letnia youtuberka chce poddać się eutanazji. "Doszłam do granicy"

Świat Udusił żonę, bo ta go poprosiła. Brytyjczyk może opuścić cypryjskie więzienie

Zaburzenie, na które cierpi Olympe objawia się występowaniem wielu osobowości u jednej osoby. 23-latka tłumaczyła swoim widzom, że jest to wynik traum przeżytych w dzieciństwie - gwałtów, wykorzystania seksualnego i przemieszczania się między różnymi domami zastępczymi.

"To moje życie i trudna decyzja, którą muszę podjąć. Mimo, że jestem bardzo odporną osobą, to mam swój próg wytrzymałości. Doszłam do granicy. Jestem bardzo zmęczona" - napisała do swoich fanów.

Youtuberka chce poddać się eutanazji

Jednocześnie 23-latka podkreśliła, że wspomagane samobójstwo "nie jest receptą na problemy" i nie życzy "nikomu na Ziemi", by choć przez jeden dzień rozważał takie rozwiązanie.

Olympe dodała, że jest w kontakcie z lekarzami z Belgii, w której eutanazja jest legalna. Dodała, że choć zaplanowała swoją śmierć na koniec 2023 r., to nie wyklucza, że mogą pojawić się zmiany w jej życiu, które sprawią, że ponownie rozważy swoją decyzję. Przez rok chce też dokończyć wszystkie niezałatwione sprawy.

Lekarz reaguje: Belgia to nie automat do eutanazji

Do sprawy w rozmowie z "Le Parisien" odniósł się brukselski lekarz Yves de Locht, który potwierdził, że Olympe kontaktowała się z nim mailowo. Jednocześnie wskazał, że proces kwalifikacji do eutanazji z powodów psychiatrycznych jest "długi i skomplikowany".

- Nie widziałem jej dokumentacji medycznej, ale czytałem jej maile. Nie odmawiamy spotkania, ale w podobnych przypadkach wyjaśniamy, że proces może trwać miesiące, jeśli nie lata - stwierdził.

Lekarz dodał, że każdy przypadek jest badany przez komisję lekarską, a sam jest zmęczony tym, że Belgia traktowana jest na arenie międzynarodowej jak "automat do eutanazji". De Locht, specjalista od samobójstwa wspomaganego, w kwietniu 2021 r. na antenie BFMTV apelował, by "francuskie prawo ewoluowało" i ostatecznie pozwalało "pomagać pacjentom".

W maju 2022 r. w Belgii poddano eutanazji 23-latkę, która doznała urazu psychicznego po tym, jak była świadkiem ataku terrorystycznego. W październiku sprawą zajęła się prokuratura. Śledczy sprawdzają, czy decyzja nie została podjęta przedwcześnie.