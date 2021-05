Nastolatka, której ciało znaleziono w niedzielę wieczorem w okolicach Kamienia Pomorskiego, to zaginiona 18-letnia Magda ze Świńca. Kobieta została zamordowana - dowiedział się w poniedziałek polsatnews.pl. Mężczyzna zatrzymany w tej sprawie przyznał się do winy. Według nieoficjalnych informacji to Dawid J., który w przeszłości, jako nastolatek, zgwałcił i udusił koleżankę z klasy.

18-letnia Magda ze Świńca zaginęła w ubiegły poniedziałek. Dziewczyna miała pojechać do sklepu na skuterze. Jednoślad znaleziono przed sklepem, a młoda kobieta zniknęła bez śladu. W niedzielę pod Kamieniem Pomorskim między miejscowościami Sulikowo a Świniec odnaleziono ciało kobiety. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Alicja Macugowska-Kyszka przekazała polsatnews.pl, że są to zwłoki zaginionej nastolatki.

Do sprawy w poniedziałek rano odniósł się minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, informując o tym, że nastolatka została zamordowana.

"Głęboko współczuję Rodzinie zamordowanej nastolatki. Niech ta tragedia poruszy sumienia przeciwników zaostrzenia kar. Kary muszą być surowe, a nie tylko nieuchronne. Tylko długa izolacja w więzieniu chroni przed psychopatycznymi kryminalistami" - napisał Ziobro na Twitterze.

Prokurator Macugowska-Kyszka przekazała, że zatrzymany w tej sprawie mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Przyznał się do winy.

Recydywista?

Według nieoficjalnych informacji Onetu zatrzymany to Dawid J. Policja miała ująć mężczyznę jeszcze przed znalezieniem zwłok kobiety, a na nagraniu z monitoringu uchwycono moment, kiedy 18-latka wsiada do prowadzonego przez niego auta.

Dawid J. w 2006 roku - w wieku 14 lat - zgwałcił i udusił koleżankę z klasy. Został wówczas skazany na cztery lata poprawczaka.

Po odbyciu kary i opuszczeniu placówki próbował zgwałcić kobietę, za co został skazany na dwa lata więzienia. Po wyroku powrócił do rodzinnej miejscowości.

Zgwałcił, potem udusił i zakopał ciało

Sprawę zbrodni 14-letniego Dawida J. opisywała w 2011 roku Interwencja. Nastolatek zgwałcił wówczas, a potem udusił swoją sąsiadkę i koleżankę ze szkoły. Dziewczynka miała 13 lat. J. został zatrzymany po dwóch miesiącach od popełnienia zbrodni.

13-latka mieszkała z rodziną w Sulikowie koło Kamienia Pomorskiego. Zaginęła, wracając ze szkoły. Jak się potem okazało, towarzyszył jej Dawid J. Mieszkali w jednej wsi i chodzili razem do szkoły. Chłopak wciągnął Sylwię w zarośla. Zgwałcił, potem udusił i zakopał ciało.