Koszalin. Publiczne żłobki będą bezpłatne

Radni w Koszalinie przejęli w poniedziałek uchwałę o podniesieniu opłaty za pobyt dziecka w żłobku z 580 do 1750 złotych. Podwyżka miała wejść w życie od 1 października, czyli wtedy, kiedy ruszą wypłaty "babciowego".

W praktyce oznaczałoby to, że 1500 złotych pokryje świadczenie z programu "Aktywny rodzic", a pozostałe 250 zł rodzice musieliby zapłacić z własnej kieszeni.

Sprawa stała się o tyle poważna, że za przykładem Koszalina, chciały pójść inne samorządy, co zaczęło skutkować windowaniem cen w żłobkach. W związku z zaistniałą sytuacją postanowiła interweniować Aleksandra Gajewska .

Aleksandra Gajewska w Koszalinie. Wiceminister o opłatach w żłobkach

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej przyjechała w czwartek do Koszalina na rozmowy z prezydentem miasta Tomaszem Sobierajem. Tematem dyskusji była sytuacja publicznych żłobków i program "Aktywny rodzic" .

Efektem wizyty ma być złożenie do Rady Miejskiej nowego projektu uchwały . Podczas konferencji prasowej wiceminister z samorządowcami oraz prezydentem Koszalina zadeklarowali, że zgodnie z projektem "opłata stała zostanie na poziomie 1500 zł i pokryje ją w całości świadczenie 'aktywnie w żłobku'".

- Po to stworzyliśmy program "Aktywny rodzic", by właśnie rodzice małych dzieci mogli nie martwić się o to, w jaki sposób zorganizują opiekę, bo ich na nią nie stać - mówiła w Koszalinie wiceminister.