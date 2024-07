- Funkcjonariusze potwierdzili to, co policja otrzymała w zgłoszeniu (...) Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, aby ten mężczyzna nie zrobił sobie i innym krzywdy, postanowili go obezwładnić - relacjonowała w rozmowie z Polsat News podinsp. Alicja Śledziona z KWP w Szczecinie.

Pyrzyce: Śmierć mężczyzny po interwencji policji. Funkcjonariusze prowadzili reanimację

Podinsp. Śledziona potwierdziła, że mężczyzna został położony na ziemi, skuty kajdankami i był przytrzymywany przez policjantów , ponieważ "nadal był pobudzony i zachowywał się nienaturalnie". Potwierdza to nagranie świadków przesłane do redakcji Polsat News.

Policja o zachowaniu funkcjonariuszy: Adekwatne do sytuacji

- Okoliczności przyczyny śmierci (37-latka - red.) dokładnie ustali prokuratorskie śledztwo niezależne od nas. Natomiast, my zgodnie z naszymi procedurami, niezwłocznie przystąpiliśmy do oceny interwencji. Wstępna ocena nie budzi żadnych wątpliwości co do działania naszych policjantów. Nie mamy do tego zastrzeżeń, te czynności były adekwatne do zastanej sytuacji - zapewniła Śledziona.