Prok. Gąsiorowski, informując o przedstawieniu zarzutu zabójstwa ojca 36-letniemu Arkadiuszowi Ż., podał, że podejrzany doprowadzony w środę do Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Złocieniec. Akradziusz Ż. z zarzutami

- Podejrzany utrzymuje jedynie, że był przekonany, że atakuje go nieznany napastnik, dlatego sięgnął do szafki po broń, którą legalnie posiada. Użył pistoletu, ale jak twierdzi, nie celował do osoby. To miały być strzały ostrzegawcze - powiedział prok. Ryszard Gąsiorowski.