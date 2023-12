10 osób zginęło w Australii w okresie Świąt Bożego Narodzenia w wyniku potężnych burz, które przetoczyły się przez południową część kraju. Żywioł nawiedził stany Victoria i Queensland. W wielu miejscach doszło do błyskawicznych powodzi, a silny wiatr i wzburzona woda wywracały jachty i łodzie. Niebezpieczna pogoda może utrzymywać się w tym regionie przez cały dzień.

Zabójcza pogoda w Australii

W środę potwierdzono śmierć dziesiątej osoby zabitej przez potężne burze i ulewy. Ofiarą jest niezidentyfikowany mężczyzna, który przebywał na kempingu w miejscowości Buchan w stanie Victoria. Znajdował się on na kempingu z kobietą, której ciało odkryto we wtorek wieczorem. Pole namiotowe zostało zalane we wtorek 26 grudnia przez błyskawiczną powódź. Turyści schronili się na okolicznym moście, z którego byli podejmowani.