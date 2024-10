Informacja o pojawieniu się ognia wpłynęła do służb w czwartek o godzinie 09:58. Jako pierwszy informację o zdarzeniu podał lokalny portal serwis Twojeinfo24. Pożar wybuchł na turbinie wiatrowej w Strachominie . Turbina ma 140 metrów wysokości, jej gondola znajduje się na 100 metrach.

Strachomino. Kłęby czarnego dymu. Płonie turbina wiatrowa

Kłęby czarnego dymu zaczęły unosić się nad miejscowością około godziny 9:00 i były widoczne w promieniu kilku kilometrów. Na razie nie wiadomo co dokładnie spowodowało wybuch pożaru. Jego źródło znajduje się na wysokości ponad 100 metrów, dlatego jak na razie strażacy nie podjęli próby gaszenia. Ogień zagraża maszynowni turbiny wiatrowej, uszkodzone mogą zostać także wirniki.

Prawdopodobnie trzeba będzie poczekać aż ogień sam wygaśnie. Wtedy do pracy wezmą się m. in. biegli pożarnictwa, by ustalić przyczynę pożaru.