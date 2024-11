Pięć nastolatek zginęło w pożarze escape roomu. Sąd wydał wyrok

Koszalin. Pożar escape roomu. Cztery osoby usłyszały wyroki

W procesie odpowiadający z wolnej stopy oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Miłosz S. przez dwa dni składał przed sądem oświadczenie. Powiedział, że tragedia nie powinna się wydarzyć, że zostanie z nią do końca życia. - Myśl o tym, co się stało, będzie moją osobistą golgotą - stwierdził. Mężczyzna miał wątpliwości, co do wypełniania obowiązków przez nowo zatrudnionego pracownika - współoskarżonego. Według Miłosza S. to do niego należało m.in. przygotowanie escape roomu do gry, zapoznanie graczy z regulaminem, monitorowanie gry i kontakt za pomocą krótkofalówek z graczami. Wskazał także, że z nieletnimi powinna być osoba dorosła.