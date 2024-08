Koszalin. Opłaty za żłobki w dół, jest uchwała

Nowy prezydencki projekt zakłada, że od 1 października miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku miejskim wyniesie 1500 zł i w całości pokryje je świadczenie "Aktywnie w żłobku", o które r odzic będzie wnioskował do ZUS w ramach programu "Aktywny Rodzic".

Maksymalna dzienna opłata żywieniowa wyniesie 15 zł, z tym że co najmniej do końca tego roku rodzice nadal płacić będą stawkę 10 zł. Oznacza to, że za opiekę nad dzieckiem w żłobku rodzice nie zapłacą ani złotówki, a za wyżywienie miesięcznie - 210 zł (21 dni razy 10 zł).