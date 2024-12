Jest decyzja. PSL wybrało kandydata na prezydenta

W sobotę w Paprotni (powiat sochaczewski, woj. mazowieckie) zebrała się Rada Naczelna PSL. Jeszcze przed podjęciem decyzji o tym, czy rada udzieli poparcia kandydaturze Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich, marszałek zabrał głos.

- Dzisiaj przychodzę do was, byście poparli, wy jako środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, wy jako siedząca tutaj przede mną jego najwyższa władza, moją wizję prezydentury, moją kandydaturę - mówił Hołownia do zgromadzonych. Reklama

Wskazał, że ratunkiem dla Polski jest różnorodność i wieloośrodkowość, by - jak powiedział - kolejna prezydentura "nie była nieustanną areną wojny między dwoma obozami politycznymi, biorącymi na zakładników znaczną część Polski".

Wybory prezydenckie. Szymon Hołownia z poparciem PSL

- Prezydent musi być kimś, kto będzie w stanie scalić naród wobec wielkich wyzwań, a jednocześnie być wyzwaniem dla rządu nie po to, by rzucać mu kłody pod nogi, wetować wszystko albo wszystko podpisywać; tylko, żeby być wyzwaniem dla rządu wskazującym mu, czego dzisiaj oczekują ludzie; pomagać rządowi, by zobaczyć perspektywę, którą on może ze swojego miejsca pracy zobaczyć dużo łatwiej, dużo lepiej - podkreślał Hołownia.

- Przychodzę dziś pokornie was prosić o to, żebyście poparli tę wizję, która jest wizją prezydentury niezależnej - powiedział marszałek Sejmu, zaznaczając, że chodzi mu nie o bezpartyjność, ale o niezależność.

Szef PSL Kosiniak-Kamysz wsparł Hołownię

Na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL obecny był także wicepremier, szef MON i prezes Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz. Na początku spotkania podkreślił, że zjednoczenie PSL i Polski 2050 dało pozytywny efekt. - Bez tego byśmy nie wygrali wyborów i to jest rzecz niezmiernie istotna - zaznaczył szef PSL. Reklama

Jak dodał, "wtedy też umówiliśmy się na pewien scenariusz wyborczy, że zaczynamy od wyborów parlamentarnych, a finałem będą wybory prezydenckie". - I to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili zachować się fair, żebyśmy potrafili się zjednoczyć - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.



- Szymon Hołownia - nasz kolega, nasz koalicjant, nasz przyjaciel, osoba, która naprawdę zasługuje na to, żeby mu dać szansę, wspierać i pomagać - powiedział szef PSL. Ale - jak dodał - wizja Hołowni "to oczywiście musi być ta wizja Polski, za którą my się opowiadamy".

Władysław Kosiniak-Kamysz: Mamy swojego kandydata

W trakcie konferencji po głosowaniu głos ponownie zabrali liderzy Trzeciej Drogi. - Rada Naczelna PSL, a przez to całe Stronnictwo będzie wspierało tą kandydaturę, będzie wspierało kampanię, będziemy aktywnie się włączać we wszystkie działania, które są potrzebne, żeby zjednoczyć Polskę i Polaków - mówił Kosiniak-Kamysz.

- Możemy z dumą powiedzieć, że mamy swojego kandydata, który jest nie tylko kandydatem jednego środowiska, ale jest kandydatem kilku środowisk politycznych, a będzie przede wszystkim kandydatem wszystkich obywateli, na to bardzo liczymy - mówił. - Cieszymy się, że będziemy wspólnie w tej kampanii startować - dodał. Reklama

