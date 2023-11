Puszczykowo: Rodzinna tragedia. Zatrzymany ojciec czeka na przesłuchanie

W niedzielę Borowiak powiedział, że "oględziny mieszkania nasi eksperci i technicy robili do późnej nocy" . Dodał, że zatrzymany w sprawie 42-letni mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany.

Rzecznik wielkopolskiej policji odniósł się także do nieoficjalnych informacji podawanych przez niektóre lokalne media, że para - poza dwiema córkami - miała także nastoletniego syna.

Borowiak zdementował te informacje i powiedział, że to nie jest ich dziecko. - Rzeczywiście on był w tym domu, ale on z tą sprawą nie ma nic wspólnego - zaznaczył funkcjonariusz.