Służby dostały zawiadomienie z Centrum Ratunkowego około godziny 13:30 w poniedziałek. Jak dowiedziała się policja, dwie osoby wymagały pomocy medycznej. Na miejsce - do miejscowości Zagórzany - wysłano jeszcze straż pożarną. - Doszło do siłowego wejścia do tego domu - powiedział Interii podkom. Gustaw Janas z gorlickiej policji.