W środę w Poznaniu 71-letni Zbysław C. z nieznanych przyczyn zaatakował nożem pięcioletniego Maurycego , który z przedszkolną grupą szedł na wycieczkę na pocztę. Chłopiec zmarł raniony w klatkę piersiową. Mężczyznę ujęto, znajduje się w szpitalu pod dozorem policji.

Rzecznik poinformował w czwartek, że stan zdrowia 71-latka nie pozwala na wykonywanie czynności z jego udziałem . Wyjaśnił, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami można wydać postanowienie o przedstawieniu zarzutów bez konieczności przesłuchania podejrzanego. W przypadku skierowania do sądu wniosku o tymczasowy areszt, sąd nie musi przesłuchiwać podejrzanego.

Podał też, że w piątek do sądu skierowany zostanie wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny .

Śmierć pięciolatka w Poznaniu. Zbysław C. leczył się neurologicznie

Wcześniej prokurator potwierdził, że Zbysław C. leczył się neurologicznie.

Rzecznik podał też, że sekcja zwłok dziecka wykazała, że przyczyną zgonu była rana klatki piersiowej . Była to jedna śmiertelna rana kłuta.

Śmierć pięciolatka w Poznaniu. Relacje świadków

- Usłyszałam krzyk dzieci i wyszłam na balkon. Widziałam to dziecko, jak już leżało . To było straszne - mówi Jessica. Kobieta mieszka kilka metrów od miejsca zdarzenia.

- Było ciepło, miałem okno otwarte. Zobaczyłem przedszkolanki, które krzyczały. Zapytałem, co się stało. "Dźgnął dziecko nożem" - powiedziała. Kto, gdzie jest? - pytam. - "Tam pobiegł", powiedziała kobieta - relacjonuje pan Grzegorz.

- Ten mężczyzna miał w ręce nóż. Zaszedłem go od tyłu i uderzyłem w łydkę, stracił równowagę i się nachylił, a wtedy uderzyłem go jeszcze kolanem w żebra. Ręka mu się otworzyła, wypuścił ten nóż i go odtrąciłem - relacjonuje mężczyzna.