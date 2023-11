Jak informują lokalne służby , między Biskupicami a Pobiedziskami około godziny 6 rano doszło do wypadku samochodowego.

Dariusz Król nie żyje. Tragiczna śmierć strażaka

Droga wojewódzka nr 194 była tam zablokowana przez kilka godzin. Na razie nie wiadomo co było przyczyną wypadku . Trwają czynności wyjaśniające.

Nie tylko Dariusz Król. Nie żyje sekc. Bartosz Błyskal

To kolejny strażak, który zginął w ciągu kilku dni. 1 listopada śmierć poniósł sekc. Bartosza Błyskala , płetwonurek Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej KM PSP Gdańsk i strażak Państwowej Straży Pożarnej. Mężczyzna brał udział w poszukiwaniach podejrzanego o zamordowanie swojego 6-letniego syna Grzegorza Borysa.

Podczas działań prowadzonych w zbiorniku wodnym przy ul. Lipowej w Gdyni doszło do wypadku. Koledzy wyciągnęli z wody nieprzytomnego Błyskalę. Natychmiast został przetransportowany do szpitala, ale niestety nie udało się go uratować. Strażak miał 27 lat.