Do zdarzenia doszło 7 marca w Poznaniu. Jak poinformowała mł. asp. Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, do pokrzywdzonego zadzwonił nieznany mu mężczyzna, który podał się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego.

Sprawca miał przekonywać swoją ofiarę, że odbywa się tajna operacja policyjna, mająca na celu zatrzymanie groźnego przestępcy. Oszust przekonał poszkodowanego do przekazania pieniędzy osobie, która się do niego zgłosi. Poznaniak uwierzył i dał kilka tysięcy złotych osobie, która przyszła do jego domu.

Poznań: Oszustwo "na CBŚP". Policja prosi o pomoc

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce. Policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu sporządzili z kolei portret pamięciowy podejrzewanej o ten czyn osoby.

Funkcjonariusze zaapelowali o pomoc w ustaleniu sprawcy tego zdarzenia.

"Wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce pod numerem telefonu 47 77 122 12, 47 77 122 11 lub 112" - głosi komunikat policji.