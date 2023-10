Śmierć w bmw. 19-latka pędziła ponad 250 km/h

W nocy z 8 na 9 października na drodze krajowej nr 11 w Rogaszycach doszło do śmiertelnego wypadku. BMW kierowane przez 19-latkę wypadło z drogi i stanęło w płomieniach. W wypadku zginął 17-letni pasażer .

Wypadek bmw w Rogaszycach. Jechała ponad 250 km/h

- Nie zachowała należytych środków ostrożności, nie obserwowała należycie sytuacji drogowej. Utraciła przyczepność, zjechała na pobocze, uderzając w skarpę przydrożnego rowu. Doprowadziła do dachowania, a następnie zapalenia się samochodu - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Podejrzana przyznała się do winy i zeznała, że do szybkiej jazdy podjudzali ją koledzy. Grozi jej do ośmiu lat więzienia.