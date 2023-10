- Zgłoszenie o zajściu przed jednym z klubów w Chrzanowie wpłynęło do służb w sobotę około godz. 23 - przekazała w niedzielę Anna Zbroja z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Chrzanów. Pijany wjechał w ludzi przed klubem

Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce zajścia, okazało się, że jeden z jego uczestników - 2 6-letni Gruzin - wsiadał do samochodu i wjechał w grupę osób znajdujących się przed klubem.

W zdarzeniu poszkodowani zostali Polacy : dwie kobiety i mężczyzna, którzy z obrażeniami niezagrażającymi życiu i zdrowiu zostali przewiezieni do szpitala .

Chrzanów. Pijany wjechał w ludzi. W tle spór o kobietę

Do szpitala trafił też zatrzymany kierowca samochodu. Okazało się, że był pijany - miał ok. 2 promile alkoholu we krwi.