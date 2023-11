Ruch śledczych ws. tragedii w Puszczykowie. Trwają sekcje zwłok

Jak przekazał prok. Łukasz Wawrzyniak , rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zarówno żona, córki, jak i podejrzany o ich zabicie 42-letni ojciec, to obywatele Ukrainy . Mężczyzna, który jest w rękach służb, to mąż kobiety i ojciec dzieci.

Puszczykowo. Media: Do zbrodni mogło dojść wcześniej

Część lokalnych mediów podawała również, że para z Puszczykowa miała jeszcze nastoletniego syna. Zostało to zdementowane przez rzecznika wielkopolskiej policji, który zaznaczył, że to nie jest ich dziecko. - Rzeczywiście on był w tym domu, ale on z tą sprawą nie ma nic wspólnego - podkreślał funkcjonariusz.