"Szczególny apel kieruję do członków obu izb parlamentu i prezydenta Rzeczypospolitej, by dali świadectwo prawdziwej troski o życie bezbronne, bo nienarodzone" - napisał arcybiskup Stanisław Gądecki w liście do parlamentarzystów. Pismo duchownego to reakcja na złożony przez Koalicję Obywatelską projekt ustawy liberalizującej prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży.