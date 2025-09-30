Straż pożarna z Nowego Tomyśla otrzymała zgłoszenie o pożarze autobusu szkolnego we wtorek przed godz. 9. Do zdarzenia doszło na drodze leśnej w pobliżu miejscowości Sątopy.

Pojazdem podróżowało 44 podopiecznych w wieku czterech i pięciu lat oraz pięć opiekunek.

Sątopy. Pożar autobusu szkolonego

- Była to wycieczka, dzieci jechały do znajdującego się w pobliżu gospodarstwa agroturystycznego. Około 300 metrów przed tym miejscem doszło do pożaru - powiedział Interii mł. kpt. Szymon Maciejewski, rzecznik komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

Gdy na miejsce dotarły dwa zastępy strażaków z Nowego Tomyśla oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sątopach i Bukowcu pożarem objętym był już cały autobus. Pojazd spłonął doszczętnie.

Pożar autobusu szkolnego niedaleko Nowego Tomyśla. Pojazd spłonął doszczętnie

Maluchy jechały na wycieczkę. Ewakuacja autobusu

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Maluchy wraz z opiekunkami wcześniej ewakuowały się z pojazdu i udały w bezpieczne miejsce.

Przyczyna wybuchu ognia nie jest jeszcze znana. - Ze wstępnych ustaleń wynika - jak przekazał nam kierowca autobusu - że zadymienie pojawiło się w komorze silnika - powiedział mł. kpt. Szymon Maciejewski.

Serwis Nowy Tomyśl Nasze Miasto ustali, że wycieczka została zorganizowana przez przedszkole z Dąbrowy, pod Poznaniem.

