Irlandia żyje wstrząsającym odkryciem w domu polskiej rodziny niedaleko Finglas, na przedmieściach Dublina. Wracająca z pracy Agnieszka D. odkryła ciało męża i swojej pięcioletniej córki.

Wstępne ustalenia wskazują, że 50-latek udusił dziewczynkę, a następnie targnął się na swoje życie. Policja wykluczyła udział osób trzecich.

"Kobieta znalazło ciało męża w sobotę wieczorem przy schodach wejściowych. Córka znajdowała się na najwyższym piętrze domu" - relacjonuje "The Irish Mirror".

Irlandia. Nie żyje dwoje Polaków. Policja ma podejrzenie

Okoliczni mieszkańcy są zszokowani śmiercią sąsiadów oraz towarzyszącymi jej okolicznościami.

Krzysztof D. w Irlandii był kierowcą autobusu. Zaledwie kilka dni wcześniej widziano go, jak uczył córkę jeździć na rowerze. Przez całe lato z rodziną była babcia, która opuściła Irlandię krótko przed tragedią.

50-latek i jego córka zostali poddani sekcji zwłok. Jej wyniki pozwolą podjąć kolejne kroki. Policja zamierza wszcząć śledztwo w kierunku morderstwa.

Irlandia. Sąsiedzi wstrząśnięci po śmierci Polaków. "Przerażające"

Sąsiedzi relacjonowali, jak dowiedzieli się o śmierci Polaków. Jeden z nich opisał zachowanie Agnieszki D. - Wyszła z domu, a krzyk był przeraźliwy. To była matka. Właśnie wróciła z pracy i ich znalazła - mówił.

- To bardzo trudne. Nie wiemy, co mówić naszym pociechom. To po prostu przerażające - przekazała jedna z miejscowych kobiet.

- Moje dwie córki są w tym samym wieku, co ta mała. To szokujące. Rozpoznawały ją na placu zabaw. Zawsze witałyśmy się z rodziną - powiedziała inna sąsiadka.

Źródło: "The Irish Daily Mirror"

