Śmierć Polaków w Irlandii. Sąsiedzi wstrząśnięci, "przerażające"
Ciała Polaków - 50-latka i jego pięcioletniej córki - znaleziono w domu na przedmieściach Dublina. Odkrycia dokonała wracająca z pracy żona i matka ofiar. - Wyszła z domu, a krzyk był przeraźliwy. To była matka. Właśnie wróciła z pracy i ich znalazła - relacjonował jeden z mieszkańców. Policja wykluczyła udział osób trzecich. Służby czekają na wyniki sekcji zwłok.
W skrócie
- Irlandią wstrząsnęła tragedia w polskiej rodzinie mieszkającej pod Dublinem.
- Kobieta znalazła ciała męża i pięcioletniej córki, policja podejrzewa morderstwo i samobójstwo.
- Sąsiedzi są poruszeni, opisują szok i trudności w rozmowie o zdarzeniu z dziećmi.
Irlandia żyje wstrząsającym odkryciem w domu polskiej rodziny niedaleko Finglas, na przedmieściach Dublina. Wracająca z pracy Agnieszka D. odkryła ciało męża i swojej pięcioletniej córki.
Wstępne ustalenia wskazują, że 50-latek udusił dziewczynkę, a następnie targnął się na swoje życie. Policja wykluczyła udział osób trzecich.
"Kobieta znalazło ciało męża w sobotę wieczorem przy schodach wejściowych. Córka znajdowała się na najwyższym piętrze domu" - relacjonuje "The Irish Mirror".
Irlandia. Nie żyje dwoje Polaków. Policja ma podejrzenie
Okoliczni mieszkańcy są zszokowani śmiercią sąsiadów oraz towarzyszącymi jej okolicznościami.
Krzysztof D. w Irlandii był kierowcą autobusu. Zaledwie kilka dni wcześniej widziano go, jak uczył córkę jeździć na rowerze. Przez całe lato z rodziną była babcia, która opuściła Irlandię krótko przed tragedią.
50-latek i jego córka zostali poddani sekcji zwłok. Jej wyniki pozwolą podjąć kolejne kroki. Policja zamierza wszcząć śledztwo w kierunku morderstwa.
Irlandia. Sąsiedzi wstrząśnięci po śmierci Polaków. "Przerażające"
Sąsiedzi relacjonowali, jak dowiedzieli się o śmierci Polaków. Jeden z nich opisał zachowanie Agnieszki D. - Wyszła z domu, a krzyk był przeraźliwy. To była matka. Właśnie wróciła z pracy i ich znalazła - mówił.
- To bardzo trudne. Nie wiemy, co mówić naszym pociechom. To po prostu przerażające - przekazała jedna z miejscowych kobiet.
- Moje dwie córki są w tym samym wieku, co ta mała. To szokujące. Rozpoznawały ją na placu zabaw. Zawsze witałyśmy się z rodziną - powiedziała inna sąsiadka.
Źródło: "The Irish Daily Mirror"