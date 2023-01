Położył się na ekspresówce. Nie żyje on i kobieta, która go ratowała

Do tragicznego wypadku doszło w okolicach Kościana (woj. wielkopolskie) we wtorek 3 stycznia. O godz. 19:23 dyżurny operacyjny Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej otrzymał powiadomienie o zdarzeniu na trasie ekspresowej S5. Na miejsce pojechali strażacy zawodowi z Kościana i dwie załogi z OSP Czacz i Śmigiel.

Zwłoki dwóch osób na jezdni

Na miejscu wypadku - pomiędzy węzłami Śmigiel Północ i Kościan Południe - okazało się, że na jezdni w kierunku Poznania leżą zwłoki kobiety i mężczyzny. Ruch został całkowicie wstrzymany.



"Z niewyjaśnionych przyczyn dwie osoby znajdowały się na jezdni i zostały potrącone przez pojazdy. Strażacy wspólnie z załogą Zespołu Ratownictwa Medycznego przystąpili do udzielania pomocy. Niestety ze względu na odniesione obrażenia stwierdzony został zgon kobiety i mężczyzny" - podał mł. asp. Dawid Kryś z komendy PSP w Kościanie.



Ciała zostały zabezpieczone, by policja i prokuratura mogły przeprowadzić oględziny.

Wstępnie ustalono, że dwa pojazdy potrąciły pieszych. Jadącym w samochodach uczestniczących w wypadku osobom nic się nie stało.

Prokuratura: W momencie uderzenia ofiary leżały

Policja informuje, że mężczyzna pochodził z Poznania, a kobieta z dolnośląskiego Lubina. "Ustalono, że ofiary miały po 39 lat" - powiedział portalowi koscian.naszemiasto.pl asp. Jarosław Lemański, oficer prasowy kościańskiej policji.

Przeprowadzona w czwartek sekcja zwłok wykazała, że obrażenia zmarłych powstały w wyniku potrącenia ich przez pojazdy, a w momencie uderzenia obie ofiary leżały na jezdni - przekazał w poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak.

- Przyczyną zgonu były obrażenia wielonarządowe - dodał prokurator Wawrzyniak.



Śledztwo ws. śmiertelnego wypadku prowadzi kościańska prokuratura, która ustaliła, że zanim doszło do potrącenia, para jechała samochodem z jeszcze jedną osobą.

Według Wawrzyniaka zmarły mężczyzna nie mógł kierować, bo był pod wpływem alkoholu i jechał jako pasażer. W pewnym momencie zaczął się awanturować i uniemożliwiał prowadzenie auta. Zażądał też, by kierowca zatrzymał auto.

Wstrząsające ustalenia śledztwa

Po przeanalizowaniu dowodów zebranych w sprawie, śledczy podają wstępny przebieg tragedii na drodze S5.

Ich zdaniem pijany pasażer wsiadł z auta. - Następnie położył się na środku jezdni, a kobieta do niego dobiegła i wtedy zostali potrąceni - opisywał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Prokurator zaznaczył, że ofiary wypadku nie zginęły w wyniku celowego działania innych osób. Sytuacja była dynamiczna - wynika z relacji prokuratury - mężczyzna, który wysiadł z pojazdu był tylko w czarnym t-shircie.

- Cały czas wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia i tego, dlaczego te osoby znalazły się na drodze - dodał prok. Wawrzyniak.

Apel do świadków o przekazanie nagrań

W środę policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zwrócili się z apelem do świadków oraz osób, które posiadają nagrania z prywatnych kamer samochodowych, mogących pomóc w ustaleniu przyczyn i okoliczności zdarzenia.

"Apelujemy do osób, które przejeżdżały drogą S5 i miały zainstalowane rejestratory jazdy, aby skontaktowały z kościańską policją. Pomóc może nawet z pozoru błahe nagranie" - pisze komenda w Kościanie.



"Wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat powyższego zdarzenia lub dysponują nagraniem z kamery samochodowej z przejazdu trasą S5 w godz. 18:00 do godz. 19:30 z dnia 3 stycznia 2023 r., na którym widoczne są dwie osoby piesze, kobieta ubrana w różową kurtkę oraz mężczyzna ubrany w czarny T-shirt, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kościanie asp. Jarosławem Lemańskim tel. 519 064 847 lub dyżurnym pod nr tel. 47 77 26 211" - głosi komunikat.