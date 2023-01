Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 18 na ul. Młodzieżowej w Płońsku. Według wstępnych ustaleń policji kierowca forda, 29-letni mieszkaniec Raciąża, nie ustąpił pierwszeństwa parze przechodzącej przez przejście dla pieszych.

Płońsk: Kierowca potrącił pieszych przechodzących z psem przez przejście

Kierujący z impetem uderzył w dwie osoby: 37-latka oraz 34-latkę - mieszkańców Płońska. Oboje z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitali w Ciechanowie i Płońsku. Pies, z którym para była na spacerze, nie przeżył wypadku.

Jak przekazała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, "prowadzone jest w tej sprawie postępowanie. Wyjaśniane są dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia".

Policjanci apelują - zarówno do kierowców, jak i innych uczestników ruchu - o ostrożność. "Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Powinien zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego będącego na tym przejściu albo na nie wchodzącego. Obowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Funkcjonariusze przypominają także o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych podczas poruszania się po zmroku poza terenem zabudowanym i zachęcają do używania ich także w miastach.