Do śmiertelnego potrącenia dwojga pieszych doszło we wtorek wieczorem ok. godz. 19.30 na drodze S5 między węzłami Śmigiel Północ - Kościan Południe.

"Wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat tego zdarzenia lub dysponują nagraniem z kamery samochodowej z przejazdu trasą S5 w godz. 18 do godz. 19.30 z dnia 3 stycznia 2023 roku, na którym widoczne są dwie osoby piesze, kobieta ubrana w różową kurtkę oraz mężczyzna ubrany w czarny t-shirt, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kościanie, asp. Jarosławem Lemańskim tel. 519 064 847 lub dyżurnym pod nr tel. 47 77 26 211" - poinformowała w środę policja.

Wypadek na S5. Policja z Kościana szuka świadków

Funkcjonariusze zaapelowali także do osób, które przejeżdżały drogą S5 i miały zainstalowane rejestratory jazdy, aby skontaktowały z kościańską policją. "Pomóc może nawet z pozoru błahe nagranie" - wskazano.

Jak tłumaczył oficer prasowy KPP w Kościanie asp. Jarosław Lemański, w zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe, ich kierowcy byli trzeźwi. Dodał, że ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna, ich tożsamość jest nadal ustalana.

W środę od godz. 9 na czas trwania dalszych czynności w miejscu wypadku jezdnia w kierunku Poznania została zablokowana, obowiązywał objazd. Utrudnienia między węzłami Śmigiel Północ - Kościan Południe zakończyły się ok. godz. 10.30