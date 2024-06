30 mandatów karnych i osiem odebranych dowodów rejestracyjnych . To efekt kontroli niemal 50 taksówek przeprowadzonej piątkowym popołudniem przez policję, Inspekcję Transportu Drogowego i Straż Graniczną.

Gorzów Wielkopolski. Kontrola taksówek wykazała liczne nieprawidłowości

Podczas inspekcji w Gorzowie Wielkopolskim dokonywano weryfikacji dokumentów, zarówno tych dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami jak i przewozu osób.

Niektórzy z taksówkarzy przedstawiali zaskakującą argumentację dotyczącą złego stanu technicznego auta. "Tłumaczenie, że oni tylko pobierają kluczyki, by świadczyć usługi , nie usprawiedliwia fatalnego stanu technicznego niektórych pojazdów, którymi wożą pasażerów. W końcu to oni biorą odpowiedzialność za bezpieczny kurs" - wyjaśnia policja.

Policja kontrolowała trzeźwość taksówkarzy i badania techniczne

Trzy przypadki braku wypisu z licencji i badań technicznych zostały skierowany do dalszego procedowania przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Bez polskiego prawa jazdy przewóz osób nielegalny

Przedsiębiorstwa, które zajmują się przewozem osób, mają obowiązek weryfikować swoich pracowników jeszcze przed rozpoczęciem ich pracy - utrwalić wizerunek, sprawdzić ważność prawa jazdy i świadectwo o niekaralności. Za niedostosowanie się do nowych wytycznych grożą wysokie kary, nawet do 1 mln zł. Mogą być one nakładane zarówno na przedsiębiorcę jak i samego kierowcę.