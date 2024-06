Ostrzeżenie dla mieszkańców Warszawy. "Zachowaj spokój"

"Uwaga! 17 i 18 czerwca przy ulicach Czajki i Koszykowej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki" - taką wiadomość otrzymali mieszkańcy Warszawy. Zaznaczono, że mogą się one wiązać z hukiem i dymem we wspomnianych okolicach. "Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.