Przed pandemią koronawirusa w większości parafii chodzący po kolędzie ksiądz pukał najczęściej do każdych drzwi, czy ktoś sobie tego życzył, czy też nie. Niektórzy przyznawali, że wpuszczali księdza tylko dlatego, żeby uniknąć kłopotliwej sytuacji.

W związku z pandemią koronawirusa przez ostatnie dwa lata wizyty duszpasterskie nie mogły się odbyć w tradycyjnej formie. W miejsce kolędy proboszczowie organizowali w kościołach spotkania kolędowe. Wierni, którym zależało na osobistym spotkaniu z księdzem mogli natomiast zaprosić duchownego do siebie.

Kolęda 2023/2024. Nowe zasady

Teraz księża wracają do tradycyjnej formy odwiedzin, ale już wiadomo, że nie wszędzie będzie ona taka, jak przed pandemią. W niektórych parafiach duchowni nie będą prowadzić masowych wizyt i będą pukać jedynie do wybranych drzwi. W wielu parafiach księża ogłaszają, że z wizytą duszpasterską zawitają tylko do tych rodzin i osób, które wcześniej ich zaproszą.