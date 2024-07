Do dziś są jednym z najbardziej znanych symboli Poznania . Niestety koziołki uległy awarii i przez pewien czas zniknęły z wieży ratusza. Na początku mówiono, że naprawa to kwestia kilku dni, później - tygodnia, aż Pyrek i Tyrek zniknęli na niespełna półtora miesiąca.

Koziołki znów zabawiają turystów w Poznaniu. Koniec awarii

Muzeum w ratuszu przekazało dobre wiadomości, z której ucieszą się nie tylko turyści, ale z pewnością mieszkańcy stolicy Wielkopolski: poznańskie koziołki wróciły. "Możecie odetchnąć z ulgą - po urlopie koziołki powróciły do swoich obowiązków pełne werwy do pracy. Pamiętajcie jednak, że w upalny dzień (choć tylko taki!) warto wejść do ratuszowego muzeum i zobaczyć wystawę opowiadającą o średniowiecznym Poznaniu" - czytamy.