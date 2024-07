"Latająca cysterna" nad Polską. Olbrzymia maszyna wykonała kilka okrążeń

Na polskim niebie pojawiła się "latająca cysterna". Maszyna należy do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i w poniedziałek wleciała w naszą przestrzeń powietrzną od zachodniej strony. Po wykonaniu kilku okrążeń m.in. w okolicach Krasnegostawu i Świdnika, Boeing wyruszył w lot powrotny do bazy. To nie pierwszy raz, kiedy na radarach wykryto amerykańskiego Stratotankera.