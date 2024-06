"Myślałem, że to tylko fake news, ale niestety po sprawdzeniu okazało się, że to prawda. Nowe godło, które rok temu pojawiło się nad wejściem do naszego urzędu, zostało przez poprzedniego wojewodę Zbigniewa Boguckiego 'podpisane' i zeszpecone. Ta 'pamiątka' to wyraz braku skromności i naruszenie powagi urzędu. Zlecę naprawę godła i zlikwidowanie umieszczonych na nim bazgrołów" - napisał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

