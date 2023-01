Opady śniegu jednych cieszą, innym spędzają sen z powiek. Potwierdzi to każda osoba, która choć raz musiała odśnieżać posesję. Ale jest coś gorszego od tego wymagającego przecież zadania. I wcale nie jest to atak zimy. To... sąsiad, który odśnieża własne podwórko.

"Nie ma to jak mieć dobrego sąsiada"

Na TikToku opublikowano nagranie z odśnieżania posesji, które oburzyło wiele osób. Na filmie, który obejrzało - stan na środowy poranek - ponad 1,8 mln osób, widać, jak pewien mężczyzna zmaga się z odśnieżaniem podwórka.

Ewidentnie jest do tego świetnie przygotowany. Dysponuje specjalnym sprzętem, a do tego pomaga mu prawdopodobnie jednej z członków rodziny. Na filmie widać, że praca pali się mężczyznom w rękach, a śnieg w mgnieniu oka znika z podwórka.

Nie mamy wątpliwości, że mężczyzna już nie pierwszy raz świetnie radzi sobie z odśnieżaniem. I cała ta sytuacja nie wzbudziłaby niczyjej uwagi, gdyby nie fakt, że śnieg znika w szybkim tempie, by... pojawić się na posesji sąsiada, który na dodatek nagrywa całą sytuację z okna.

- Tak mój sąsiad odśnieża swoje podwórko. "Łopatuje" i na nasz teren. Nie ma to jak mieć dobrego sąsiada - mówi ze stoickim spokojem autor nagrania.

Oburzenie internautów

Nagranie wzbudziło ogromne emocje na TikToku. W większości przypadków komentujący nie ukrywają oburzenia wobec odśnieżającego mężczyzny.

"Mocne nerwy masz, kolego" - napisał jednej z widzów.

Ale zdecydowanie więcej osób w komentarzach wskazuje, że na miejscu nagrywającego, "zrewanżowaliby się" poprzez podobne odśnieżenie podwórka, z powrotem na posesję sąsiada.

"Czekam na tik toka z odwetu" - stwierdził inny z widzów.

"Rano by się zdziwił jakby miał z powrotem ten śnieg" - zapewnił inny z oglądających.

Inni widzowie nie mogli się nadziwić ludzkiej naturze.

"Nie kumam tego. Jak tak można..." - napisał internauta.

