Chociaż zima powróciła do Polski w zeszłym tygodniu i przyniosła ze sobą zarówno opady śniegu, jak i opady deszczu ze śniegiem, to na silne mrozy nie mogliśmy narzekać.

Synoptycy wskazują jednak, że mróz nadciąga do Polski. Mimo że w najbliższym czasie tak mocno go nie doświadczymy, to temperatura i tak spadnie poniżej zera. Jak przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w nocy z poniedziałku na wtorek nadal będzie pochmuro i mglisto. Lokalnie możliwe są słabe opady śniegu.

Pogoda długoterminowa. Pod koniec miesiąca może zrobić się mroźnie

Większe rozpogodzenia w wysokich partiach Karpat i na Wybrzeżu oraz Pomorzu; temperatura może spaść do minus siedmiu, ośmiu stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od minus pięciu na Suwalszczyźnie, około minus jednego stopnia w centrum do około zera na południowym zachodzie, Lubelszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu.

Jednak powyższe temperatury minusowe to nic w porównaniu z tym, co może nas czekać jeszcze pod koniec stycznia. Mieszkańcy Podhala mogli mieć już przedsmak ataku zimy - w najchłodniejszej części nocy z niedzieli na poniedziałek przewidywano nawet od - 13 stopni Celsjusza w tamtym rejonie.

Mrozy w Polsce. Będzie nawet -18 stopni

Michał Kołodziejczyk z portalu "Fani pogody" przekazywał w sobotę, że "jeszcze chłodniejsze, arktyczne masy powietrza spłyną w nasz region pod koniec miesiąca". Zaznacza, że po 25 stycznia, uderzą one szczególnie we wschodniej części Polski.

"Blisko wschodnich granic Polski mróz w drugiej połowie ostatniej dekady stycznia sięgał będzie nawet -15 do -18 stopni Celsjusza" - czytamy na portalu. Zaznaczono jednak, że inny model przewiduje temperaturę -17 stopni.

Jest to prognoza na kilka dni do przodu, należy więc mieć na uwadze, że przewidywane temperatury mogą się zmienić, ale Kołodziejczyk dodaje, że mimo to, "do końca miesiąca czekają nas temperatury bliższe termicznej zimie niż wiośnie".

