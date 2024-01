Trudna warunki na polskich drogach. Groźny wypadek w Magierowie

- W sobotę o godz. 22:16 strażacy z Buska-Zdroju otrzymali zgłoszenie o wypadku. Z przekazanych informacji wynikało, że w Magierowie w powiecie buskim samochód wypadł z drogi i wylądował w krzakach ok. 10 metrów od jezdni - tłumaczył w rozmowie z Interią oficer prasowy KP PSP w Busku-Zdroju mł.bryg. mgr inż. Piotr Dziedzic. Na miejsce zdarzenia rozdysponowane zostały jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Buska-Zdroju , a także ochotnicy ze Stopnicy i Solca-Zdroju .

Wypadek w Magierowie. Samochód przygniótł kierowcę

Gdy strażacy podeszli do samochodu, kobiety stały na zewnątrz, a kierowca leżał na ziemi. W trakcie dachowania wypadł z pojazdu, który następnie przygniótł mu nogi . - Mężczyzna był przytomny i był z nim kontakt - przekazał mł.bryg. mgr inż. Piotr Dziedzic.

Do uwolnienia 62-latka strażacy użyli siły własnych mięśni. Podnieśli samochód, wyciągnęli spod niego mężczyznę i udzielili mu pierwszej pomocy. Następnie został on przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala. Pomoc medyczną otrzymały także dwie pasażerki, które skarżyły się na bóle barku i kręgosłupa - podał rzecznik.