Utrzymanie jednego czworonoga w schronisku kosztuje gminy kilkaset złotych miesięcznie. W skali rocznego budżetu to sporo, stąd lokalne władze starają się zachęcić mieszkańców do adopcji. Elementami akcji promujących przyjęcie zwierzaka pod swój dach są dni otwarte w schroniskach, kampanie internetowe czy wizyty adopciaków w miejskich parkach. Gmina Kamieńsk w Łódzkiem poszła o krok dalej.

Gmina Kamieńsk promuje adopcję, aby oszczędzić sobie kosztów utrzymania schroniska, nie zapomina jednak o tym, że najważniejsze jest dobro zwierzęcia. Już sam fakt, że pies lub kot będzie mieszkał w domu, jest znaczącym polepszeniem jego jakości życia. Jednak posiadanie zwierzęcia wiąże się z wieloma obowiązkami i włodarze gminy starają się to uświadomić osobom adoptującym.

Przede wszystkim w przypadku adopcji obowiązuje umowa z Urzędem Gminy . Przyszły właściciel zobowiązuje się w niej do zapewnienia zwierzęciu jak najlepszych warunków i deklaruje, jak ma zamiar o nie dbać.

W grę wchodzi również spacer z przyszłym pupilem i wizyta adopcyjna. Gmina zapewnia sobie też prawo do skontrolowania po jakimś czasie sytuacji adoptowanego czworonoga. Chodzi o to, by psy i koty znalazły odpowiedzialny, dbający o ich potrzeby dom.