Chłopiec znaleziony w łódzkim oknie życia. Siostry nadały mu imię

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk WIADOMOŚCI LOKALNE

W oknie życia w domu sióstr urszulanek w Łodzi w poniedziałek wieczorem znaleziono noworodka. To tygodniowy chłopiec. Siostry ochrzciły go i dały mu na imię Tadeusz. To już szóste dziecko w oknie życia u sióstr urszulanek w Łodzi.

