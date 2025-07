Skażona woda w Warmińsko-Mazurskiem. Ostrzegają mieszkańców

Woda z wodociągu sieciowego w Nidzicy (woj. warmińsko - mazurskie) nie nadaje się do spożycia - poinformowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Jak przekazała w komunikacie, kranówki we wspomnianej okolicy "nie wolno pić, używać do gotowania ani przygotowywania posiłków".