Skażona woda na Podkarpaciu. Wydano alert RCB

W próbkach z sieci wodociągowej dostarczającej wodę do trzech miejscowości w województwie podkarpackim - w tym miasta Brzozów - stwierdzono obecność groźnej bakterii. Woda płynąca z kranów nie nadaje się więc do picia, a jedynie do spłukiwania toalety oraz prac porządkowych. Mieszkańcy otrzymali alert RCB.