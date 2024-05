W Olsztynie, na ulicy Bałtyckiej, kierowca wywrotki staranował trzy auta osobowe i autobus komunikacji miejskiej. Kierowca ciężarówki został przebadany alkomatem. Miał ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że to on odpowiada za doprowadzenie do wypadku. - Kierowca wstępnie nie był zakwalifikowany jako osoba ciężko ranna, po badaniu i przepytaniu przez policjantów został przewieziony do szpitala - poinformował oficer prasowy policji w Olsztynie Jacek Wilczewski.

