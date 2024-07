- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że doszło do wypadku motorówek na jeziorze Mikołajskim. Czteroletnie dziecko w kamizelce znalazło się w wodzie - przekazał Interii Grzegorz Różański z PSP w Olsztynie. Prawdopodobnie jego rodzice, próbując go ratować, sami wpadli do wody. Akcja poszukiwawcza trwa.